Oya Alasya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zeki Alasya'nın eşi Oya Alasya'nın filmleri
Türk Yeşilcam Sinema oyuncusu olan ünlü sanatçı, birçok filmde rol almıştır. Aynı zamanda eşi olan Zeki Alasya ile de aynı filmlerde oynamıştır. Peki, Oya Alasya kimdir? Oya Alasya nereli, kaç yaşında?
Oya Alasya kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oya Alasya Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Yeşilçam Sinemasının usta oyuncularından Zeki Alasya'nın eşidir.
OYA ALASYA KİMDİR?
Gerçek adı Oya Mella olan Oya Alasya, tanımış tiyatro ve sinema oyuncusudur. Zeki Alasya'nın ilk eşi olan Oya Alasya, ünlü sanatçı ile olan evliğinden Zeynep isimli bir kız çocuğu sahibidir. 1949 yılında İstanbul'da doğmuştur. Zeki Alasya, 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde eşini canlandıran Oya Alasya ile gerçek hayatta da evlidir.
İsmi: Oya Alasya
Mesleği: Oyuncu
Aslen Nereli: İstanbul
Doğum Tarihi: 1949
Yaşı: 72
Burcu: İkizler
Oya Alasya eğitim hayatına İstanbul'da tiyatro ile başlamış ve 1960 yılında Zeki Alasya ile tanışması sonucunda sinema oyunculuğuna adım atmıştır.
Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar
- Kapıcının Kızı
- Üç Gelin Altı Damat
- Tamam mı Devam mı?
- Sev Kardeşim
- Köyden İndim Şehire
- Salak Milyoner
Haberler.com - Gündem