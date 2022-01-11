Oya Alasya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zeki Alasya'nın eşi Oya Alasya'nın filmleri

Oya Alasya kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oya Alasya Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Yeşilçam Sinemasının usta oyuncularından Zeki Alasya'nın eşidir.

OYA ALASYA KİMDİR?

Gerçek adı Oya Mella olan Oya Alasya, tanımış tiyatro ve sinema oyuncusudur. Zeki Alasya'nın ilk eşi olan Oya Alasya, ünlü sanatçı ile olan evliğinden Zeynep isimli bir kız çocuğu sahibidir. 1949 yılında İstanbul'da doğmuştur. Zeki Alasya, 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde eşini canlandıran Oya Alasya ile gerçek hayatta da evlidir.

İsmi: Oya Alasya

Mesleği: Oyuncu

Aslen Nereli: İstanbul

Doğum Tarihi: 1949

Yaşı: 72

Burcu: İkizler

Oya Alasya eğitim hayatına İstanbul'da tiyatro ile başlamış ve 1960 yılında Zeki Alasya ile tanışması sonucunda sinema oyunculuğuna adım atmıştır.

Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar

Kapıcının Kızı

Üç Gelin Altı Damat

Tamam mı Devam mı?

Sev Kardeşim

Köyden İndim Şehire

Salak Milyoner

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