İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için 10 milyon 560 bin seçmen sandık başına gidecek. Neredeyse her anımızı paylaştığımız sosyal medya hesaplarında oy pusulası fotoğrafı paylaşımı da eklendi. Peki bu paylaşım yasal mı? Oy pusulasının fotoğrafını paylaşmanın cezası nedir?

OY PUSULASININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMANIN CEZASI NEDİR?

YSK'nın İBB seçimlerine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidip oy kullanacak. Son yıllarda çok sık karşılaştığımız oy pusulası fotoğrafı paylaşımı ise tartışılmaya devam edilmektedir. Yasaya göre, oy kabinine herhangi bir görüntü kaydeden cihaz ile girmek yasaktır. Buna göre oy pusulası fotoğrafını çekmek ve bunu paylaşmak yasaktır. Ve yasaya göre bunu yapan kişilerin hem hapis cezası hem de idari para cezası alması gerekir.

Yasaya göre, kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişi 250 TL idari para cezası kesilir. Yasanın 130'ncu maddesine göre, de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Seçmenler, oy pusulalarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşamaya devam ederken, kanun, seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini açıkça yasaklıyor.

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."