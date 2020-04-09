Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
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Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir

İngiltere'de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, koronavirüs aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı. Ülkede daha önce aşı için 18 ay süre verilmişti.

09.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:10
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir

Türkiye dahil 200'ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koron virüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 90 bini aştı, vaka sayısı ise bir milyon 520 binin üzerine yükseldi. Pek çok ülkede virüsü yayılmaya yönelik sıkı önlemler uygulanırken bilim insanları Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırıyor.

İngiltere'de Covid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan ekip 6 ay içinde aşıyı geliştirebileceklerini duyurdu.

"AŞI EYLÜL AYINDA DAĞITILABİLİR"

The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacalar, "İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir" ifadelerini kullandı.

"FON BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ancak, araştırmacılar, aşıyı geliştirmek için önlerinde bazı engeller olduğunu belirttiler: "Şu anda kimin daha önce enfekte olduğunu belirlemek mümkün değil, virüs insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılıyorve deneye katılacak sağlıklı insanları bulmak ileriki aşamalarda zorlaşabilir. Covid-19 zirve yaptıktan sonra test yapmak da başka sorunlar yaratabilir. Çünkü, birçok insan o zamana kadar doğal bir bağışıklık geliştirmiş olacak, bağışıklık geliştirmeyenleri tespit etmek ise kolay olmayacak."

Diğer taraftan, bilim insanları, hala potansiyel ilacın üretimini büyütmek ve kitlelere dağıtmak için fon almakta zorlandıklarını söyledi.

500'DEN FAZLA GÖNÜLLÜ KATILDI

Şu anda aşı çalışmalarına katılmak isteyen 18-55 yaşları arasında 500'den fazla gönüllü bulunuyor. Araştırmacılar, katılımcıların altı ay boyunca Oxford Aşı Merkezi'nde tarama ve aşılama faaliyetlerine katılacağını aktardı.

İngiltere'nin Baş Bilimsel Danışmanı Sir Patrick Vallance, daha önce bir aşının geliştirilip kitlelere dağıtılmasının 12 ile 18 ay sürebileceğini açıklamıştı.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir

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Oxford Üniversitesi: Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olabilir

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