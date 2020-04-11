Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Eylül, Sağlık, Güncel

Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak

Oxford Üniversitesi profesörü, Kovid-19 aşı çalışmalarında önümüzdeki Eylül ayını işaret ederek "Yüzde 80 ihtimalle aşı kullanılabilir olacak" dedi.

11.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:20
Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalar yürüten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sarah Gilbert, beklenen aşının yüzde 80 ihtimalle Eylül ayında kullanabileceğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede dünyaya yayılarak 1.7 milyon insana bulaştı. Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

BEKLEYENLERE UMUT VEREN AÇIKLAMA

İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Oxford'da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu.

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Times'a konuşan ve aşı için en net tarihi veren Gilbert, "Her hafta elde ettiğimiz verileri dikkate aldığımda yüzde 80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün" dedi.

Gilbert geliştirdikleri örnekler için insan üzerindeki deneylerin de iki hafta içinde başlamasını planladıklarını ifade etti.

Oxford profesöründen aşı için umutlandıran sözler: Aşı %80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir olacak
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Haber Yorumları (2)
ŞEMS: Sekiz milyar insan isimlerinin önünde Prof. yazan bu bilim adamlarından televizyonda yorum yaparak üç ay sonra , beş ay sonra diye tahminde bulunuyorlar. Ya bulunmazsa, bulun aşıyı çıkın gururla biz aşıyı bulduk diye dünyaya ilan edin.
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YOKYAAA KALSİN: Insanlari asi (amerikan zehiri) ile kisirlastirip, hastalandirip, kanserlestirip öldürecekler, dunya nufüsu 500milyonun altina indirmek icin. 2020 yilinin silahsiz katliaminin plani. Uyanik olun. Bill gates ne demis, asi dünyanin nüfusunu kücültmek icin birebir.
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