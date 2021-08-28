Overwatch'ın Ünlü Karakteri McCree Yeniden Adlandırılıyor

Overwatch'ın ana karakterlerinden biri olan McCree'nin ismi, kovulan bir Blizzard çalışanının ismine sahip olması nedeniyle değiştirilecek.

Overwatch'ın ana karakterlerinden biri olan McCree, kovulan bir Blizzard çalışanının ismine sahip olması nedeniyle yeniden adlandırılacak.

Activision Blizzard'ın ünlü FPS oyunu Overwatch normalde pek de görmediğimiz bir değişikliğe imza atacak. Oyunun en ünlü karakterlerinden biri olan McCree'nin ismi geliştiricilerin verdiği kararla değiştirilecek. Sebebi ise karakterin isminin eski Blizzard çalışanı Jesse McCree'ye lütfen yapılmış olması, ve bu çalışanın Activision Blizzard skandallarından biri olan "Cosby Suite" fotoğrafında yer alıyor olması.

Profesyonellikten oldukça uzak davranışlar, firma içi taciz raporlarında yer alması ve son olarak da Cosby Suite skandalında yer alması ile kariyerine tamamen son verilen Jesse McCree isminin hiçbir medyada olmaması gerektiği kararlaştırılınca, Overwatch'ın ünlü kovboyunun da isminin değişmesi gerekti. Neredeyse her hikayede ve "Reunion" gibi önemli ve ünlü animasyon videolarında hem yer alması hem de seslendirmenlerin "Jesse McCree" ismini kullanıyor olmaları bu videoların da bir değişime uğrayabileceği tahminlerini ortaya çıkardı.

Karakterin yeni isminin ne olacağı hakkında resmi olarak herhangi bir bilgi verilmese de oyuncular oyundan kopardığı birkaç küçük ipucu ile bazı tahminler ortaya atmaya başladı. Bunlardan biri ise oyun içinde Sombra ve McCree arasında geçen bir diyalog sayesinde gelişti. Diyalog şu şekilde:

Sombra: "Seninle çalışmak bir zevk McCree, tabii bu eğer senin gerçek isminse."

McCree: "Benim hakkımda ne duydun bilmiyorum, ama benim ismim Joel değil. Bunu hatırlasan iyi olur."

Aralarında geçen bu diyalogda karakterin başka hiçbir yerde geçmeyen Joel ismini kullanmasının biraz garip olduğunu düşünen oyuncular, McCree'nin şuana kadar hep takma bir isimle dolaştığını düşünmeye başladı. Hikayeye göre zamanında Ashe ile Deadlock haydutlarını kuran ve birçok suç işlemiş olan McCree, eski hayatını geride bırakmak için gerçek ismini de bırakmış olabilir. Tabii bu aslında planlı olan bir hikaye gelişimi miydi, yoksa son zamanlardaki gelişmelerden sonra zoraki olarak gelişen bir hikaye örgüsü mü bunun hakkında maalesef bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz sevdiğimiz kovboyun yeni bir ismi olacağı ve bizim buna bir hayli zor alışacağımız.

Kaynak: SaveButonu