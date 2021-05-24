Overwatch 2 için yepyeni görüntüler paylaşıldı! Overwatch 2 ne zaman çıkış yapacak?

Blizzard Entertainment, bugün düzenlediği canlı yayında Overwatch 2'nin PvP modu hakkında yeni detaylar paylaştı. Yepyeni görüntülerin ortaya çıktığı fragmanda, New York'un yeni haritasıda 5v5 oynanışı sergileniyor. Peki, popüler oyunun devam serisi Overwatch 2 çıkış tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen popüler oyun Overwatch'ın devam serisi olan Overwatch 2 için dün gerçekleştirilen canlı yayında birçok detay paylaşıldı.

Overwatch 2, co-op (PvE) oyun için daha büyük haritaları destekleyen önemli motor yükseltmeleri sunacak. Dahası, oyuncuların görevlerinde karşılaşacakları çok çeşitli yeni düşmanlar ve gruplar ekleyecektir. Overwatch 2 aynı zamanda oyuncuların en sevdiği kahramanları ve yeni görünümlerini daha ayrıntılı bir şekilde hayata geçirmek için tasarlanmış görsel geliştirmeler sunuyor.

Tank ve destek sınıfları karakterleri biraz daha güçlendiriliyor. Tüm tank karakterleri artık daha az hasar alacak ve böylece takımını daha uzun süre koruyabilecek. Destek karakterleri de pasif iyileştirme efektleri alacak ve bu da takımını daha kolay hayatta tutmasına yardımcı olacak.

Overwatch 2'nin yönetmeni Aaron Keller açıklamasında, "Oyundaki değişikler oyuncuların daha kolay bir şekilde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması ve onları desteklemesi adına yapıldı. Bu durum oyunculara daha akıcı bir oynanış sunacak." dedi.

Overwatch 2 PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için geliştiriliyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

OVERWATCH 2 CANLI YAYINI YAPILDI