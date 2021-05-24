Overwatch 2 için yepyeni görüntüler paylaşıldı! Overwatch 2 ne zaman çıkış yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Overwatch 2 için yepyeni görüntüler paylaşıldı! Overwatch 2 ne zaman çıkış yapacak?

Overwatch 2 için yepyeni görüntüler paylaşıldı! Overwatch 2 ne zaman çıkış yapacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Blizzard Entertainment, bugün düzenlediği canlı yayında Overwatch 2'nin PvP modu hakkında yeni detaylar paylaştı. Yepyeni görüntülerin ortaya çıktığı fragmanda, New York'un yeni haritasıda 5v5 oynanışı sergileniyor. Peki, popüler oyunun devam serisi Overwatch 2 çıkış tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde!

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen popüler oyun Overwatch'ın devam serisi olan Overwatch 2 için dün gerçekleştirilen canlı yayında birçok detay paylaşıldı.

Overwatch 2, co-op (PvE) oyun için daha büyük haritaları destekleyen önemli motor yükseltmeleri sunacak. Dahası, oyuncuların görevlerinde karşılaşacakları çok çeşitli yeni düşmanlar ve gruplar ekleyecektir. Overwatch 2 aynı zamanda oyuncuların en sevdiği kahramanları ve yeni görünümlerini daha ayrıntılı bir şekilde hayata geçirmek için tasarlanmış görsel geliştirmeler sunuyor.

Tank ve destek sınıfları karakterleri biraz daha güçlendiriliyor. Tüm tank karakterleri artık daha az hasar alacak ve böylece takımını daha uzun süre koruyabilecek. Destek karakterleri de pasif iyileştirme efektleri alacak ve bu da takımını daha kolay hayatta tutmasına yardımcı olacak.

Overwatch 2'nin yönetmeni Aaron Keller açıklamasında, "Oyundaki değişikler oyuncuların daha kolay bir şekilde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması ve onları desteklemesi adına yapıldı. Bu durum oyunculara daha akıcı bir oynanış sunacak." dedi.

Overwatch 2 PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için geliştiriliyor. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

OVERWATCH 2 CANLI YAYINI YAPILDI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Overwatch 2 için yepyeni görüntüler paylaşıldı! Overwatch 2 ne zaman çıkış yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 09:51:19. #1.13#

title