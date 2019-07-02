Ovacık Belediye Başkanı Narter, Başkan Vergili'den destek istedi

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve beraberindeki heyet Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak destek istedi.

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 31 Mart yerel Seçimlerinde 3'üncü kez Belediye Başkanı seçilen ve Karabük'te bir ilki başaran Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret eden Ovacık heyeti, bu başarısından dolayı tebriklerini iletirken, belediye çalışmalarında da destek istediler.

Hizmet araçlarının eski ve yetersiz olduğuna dikkat çeken Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, ilçenin belli bölgelerindeki asfalt ihtiyacı içinde Başkan Vergili'den destek istedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Araç parkı konusunda bizde kiralama yöntemini uyguluyoruz, elimizden gelen desteği veririz, ihtiyacınız olan araçları gönderir ne gerekiyorsa yaptırırız, asfalt konusunda da üzerimize düşeni yaparız, ne ihtiyacınız varsa gelip söyleyin, bu kapı sonuna kadar sizlere açık, imkanları kısıtlı belediyelerimize destek olmak bizim boynumuzun borcu" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA