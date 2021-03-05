-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

05.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:20

-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Kocaeli'nde bir otoparkta unutulan sırt çantası paniğe sebep oldu.

-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nde bir otoparkta unutulan sırt çantası paniğe sebep oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan erkek kıyafeti çıktı.

Olay İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi sahil otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoparktaki bir ağacın dibine bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşların çantaya yaklaşmasını önledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bomba İmha Uzmanları çantayı fünye ile patlattı.

Patlatılan çantadan erkek kıyafetleri çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
-Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ

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