Otopark projesi ile Gündüzbey'in trafik yükü hafifleyecek

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi dokusu ve lezzet mekanlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken Gündüzbey Mahallesindeki trafik yükünü hafifletmek, vatandaşların otopark sıkıntısını çözmek ve güvenli park etmelerini sağlamak amacıyla 60 araç kapasitesine sahip açık otopark yapacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Gündüzbey mahallesine kazandırılacak açık otopark alanında incelemelerde bulunup, hazırlanan proje hakkında bilgiler aldı. Başkan Çınar, bin 90 metrekare alanda hizmete girecek olan otoparkın 60 araçlık kapasiteye sahip olacağını ve bölgenin trafik yükünü hafifleteceğini belirtti. İlçe halkının istek ve beklentileri doğrultusunda hizmetlere öncelik verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında Gündüzbey Mahallemize yapmayı vaat ettiğimiz otopark projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilyurt Belediyesi olarak bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Gündüzbey Mahallemizde gerek muhtarımız gerekse de vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bölgenin trafik yükünü hafifletecek otopark talep edilmişti. Bizlerde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde otopark yapma sözü vermiştik. Gündüzbey merkezdeki caminin hemen arka kısmında bin 90 metrekare alan üzerinde 60 araçlık bir otopark yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Etüt Proje Müdürlüğümüzdeki uzman ekipler tarafından hazırlanan projeyi ve otopark alanında incelemelerde bulunduk. Buradaki alanın çevre düzenleme çalışmalarına başladık, otoparkımızı en yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Tarihi ve turistik alanlarıyla yılın her mevsimi yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey'de ki trafik yükünü bu projemizle hafifleteceğiz. Seçim vaatlerimizde yer alan projelerimizi teker teker hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha gelişmiş, modern ve yaşanır bir Yeşilyurt için dört koldan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları takip eden mahalle sakinleri de, 'Otopark' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA