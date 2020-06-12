Otopark kortta ikiz raketler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otopark kortta ikiz raketler

Otopark kortta ikiz raketlerAntalya'da 11 yaşındaki ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tenis antrenmanlarına gidemeyince yaşadıkları sitenin kapalı otoparkını korta dönüştürdü.

12.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:43

Otopark kortta ikiz raketler

Antalya'da 11 yaşındaki ikizler Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı tenis antrenmanlarına gidemeyince yaşadıkları sitenin kapalı otoparkını korta dönüştürdü. Annesi Rukiye Arslan'ın gözetiminde otoparkta antrenman yapan ikizlerin yaşadığı en büyük zorluk, araçların altına giden topu almak oldu.

Antalya'da yaşayan Fatma Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, anneleri Rukiye Arslan'ın yönlendirmesiyle 5 yıl önce tenise başladı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis eğitimi kursunda antrenör Çağlar Özkan yönetiminde çalışan ikizler, farklı yaş kategorilerinde katıldıkları turnuvalarda birincilik elde etti. Koronavirüs nedeniyle tenis kortlarının kapanması sonrası antrenman yapamayan ikizler, antrenörlerinin yönlendirmesiyle uzaktan eğitime başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın önerisiyle yaşadıkları sitenin kapalı otoparkında çalışan kardeşler, araçların arasında raket sallayarak antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs nedeniyle çocuklara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sitenin kapalı otoparkında antrenman yapan ikizler, haftanın 5 günü çalışmalarını sürdürüyor. Otoparkta araçların park yerini belirleyen plastik dubaya bağladıkları ipi file olarak kullanan iki kardeş, oluşturdukları kortta antrenman yapıyor. Topa lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak antrenman yapan, duvara top atan ikizler, zaman zaman da araçların üzerinden topu atarak tenis antrenmanını gerçekleştiriyor. İki kardeş otoparkta antrenman yaparken aracın altına giden topun alınması sırasında büyük zorluk yaşıyor.

Otoparkta her gün 2 saat antrenman yaptıklarını anlatan Mehmet Batuğ, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayınca otoparkta ikizimle antrenmanlara başladık. Annem yanımızda oluyor ve bize destek veriyor. Koronavirüs süreci geçtikten sonra antrenmanlarımızı tenis kortunda yapmayı ve turnuvalarda başarı kazanmayı istiyorum. Hedefim milli takıma seçilmek" dedi. Otoparkta antrenman yapmanın eğlenceli olduğunu anlatan Fatma Karya ise "Dışarı çıkamadığımız için antrenman, spor yaparak günlerimizi geçiriyoruz. Plastik dubaya ip bağlayıp, file gibi maç yapıyoruz. Araçların arasında tenis maçı yapıyoruz. Topa lastik ip bağlayıp, raketle vurarak antrenmanımız var. Duvarlara atış yapıyoruz. Antrenmanda sık sık topumuz arabaların altına gidiyor. Topu alırken zor oluyor. Benim de hedefim milli takıma seçilmek" diye konuştu.

Otopark kortta ikiz raketler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü Haber
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Küçükçekmece Gölü'nden yükselen kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bir kentimizde vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış yaşandı
Bir kentimizde vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış yaşandı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Demet Evgar Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Otopark kortta ikiz raketler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:45:16. #1.15#
title