Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar
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Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar

Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişiler, sopalarla bastıkları otomotiv dükkanındaki araçlara zarar verip dükkanın camlarını kırarak kaçtı.

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişiler, sopalarla bastıkları otomotiv dükkanındaki araçlara zarar verip dükkanın camlarını kırarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Terakki Mahallesi'ndeki bir otomotiv dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, sopalarla otomotiv dükkanına gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkanın camlarını kırarak araçlara zarar verdi. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak, saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Olayın alacak verecek davasından kaynaklandığı iddia edildi. - ZONGULDAK

Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar
Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar
Otomotiv dükkanını sopalarla basıp araçların camlarını kırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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