Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
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Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı. Muhtarlık binasında hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı alt yolda meydana geldi. Salihli yönünden Kula istikametine seyir halinde olan 45 AVV 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Gaziler Mahalle Muhtarlığına çarptı. Kaza sonucun muhtarlık duvarı yıkılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.C.S. (27) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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