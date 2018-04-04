Otomobille Çarpışan Servis Aracı Markete Girdi: 4 Yaralı
Adıyaman'da otomobille servis aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobille servis aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karababa idaresindeki 02 S 0098 plakalı servis aracı, Zeynep Sevim idaresindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, kent merkezi 3'üncü Çevreyolu üzerinde çarpıştı. Servis aracı, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki markete girdi.
Kazada, sürücülerden Karababa ile Sevim, markette bulunan Fatma (27) ve kızı Şeyma Kılıçarslan (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.