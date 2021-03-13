Otomobilin düştüğü çukurda çalışan işçi hayatını kaybetti
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Otomobilin düştüğü çukurda çalışan işçi hayatını kaybetti

13.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:58
Otomobilin düştüğü çukurda çalışan işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ'de patlayan kanalizasyonu onarmak için açılan çukurda çalışan işçilerin üzerine kontrolden çıkan otomobildildi.

KAYSERİ'de patlayan kanalizasyonu onarmak için açılan çukurda çalışan işçilerin üzerine kontrolden çıkan otomobildildi. Olay sırasında çururu kapatmak için çalışan işçilerden Ahmet Baykan (56) hayatını kayberken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekiplerinin, patlayan kanalizasyonu onarmak için açtıkları çukurda çalıştıkları sırada, kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı 38 GR  845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin düştüğü çukurda sıkışan KASKİ çalışanı Ahmet Baykan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Ahmet Baykan'ın cansız bedeni itfaiye tarafından çukurdan çıkarılmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Otomobilin düştüğü çukurda çalışan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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