Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Seyfullah Peynirci (44) hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Seyfullah Peynirci (44) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Nizamettin Herdem (32) gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden Nizamettin Herdem yönetimindeki 60 KU 320 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Seyfullah Peynirci'ye çarptı. Peynirci, çarpmanın etkisiyle aracın ön camından girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Peynici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Seyfullah Peynirci'nin cenazesi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Nizamettin Herdem jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur

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