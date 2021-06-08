Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü
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Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü

Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı yaban kedisi telef oldu.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı yaban kedisi telef oldu.

Gerger-Kahta yolunun 15'inci kilometresindeki plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisine çarptı. Sürücü kaçarken, köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde, yaban kedisinin öldüğü belirlendi.Jandarma, kedinin ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.


- Adıyaman
Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü
Otomobilin çarptığı yaban kedisi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt

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