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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza ; saat 16.30 sularında, Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; F. M. idaresindeki 67 UA 650 plakalı otomobil, Devrim Bulvarı'ndan Bozhane mevkiine seyir halinde iken E.K. idaresindeki 34 DSR 179 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan bir Özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri

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