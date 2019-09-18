Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Hassa ilçesinde otomobilin, elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hassa ilçesinde otomobilin, elektrikli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Aktepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Mehmet Abacılar'ın kullandığı 31 AAC 287 plakalı otomobil, Hasan Köse'nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan ve yaralanan Köse, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.