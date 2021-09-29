Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kenan Tektaş (40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yeniceoba- Bulduk yolunda meydana geldi. Çalıştığı pancar tarlasından yola çıkan çiftçi Kenan Tektaş yönetimindeki 42 GN 903 plakalı motosiklete, Şevket Sert'in (67) kullandığı 06 HS 260 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Tektaş, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı sıyrıklarla atlatan Şevket Sert jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.