Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (2)

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da moto kurye Hakan Mutlu'nun (20) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Görkem Y. idaresindeki otomobil, Hakan Mutlu'nun kullandığı 16 RZ 350 plakalı motosiklete arkadan çarpıyor. Mutlu, motosikletten savrularak kaldırıma düşüyor.Öte yandan kazanın ardından otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN