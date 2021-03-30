Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
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Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı

OSMANİYE'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan sokak köpeği, tedaviye alındı.

OSMANİYE'de otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan sokak köpeği, tedaviye alındı.

Musa Şahin Bulvarı'nda geçen hafta otomobil, sokak köpeğine çarptı. Durumu fark eden çevredekiler, belediye ekiplerine haber verildi. Yaralı köpek, belediye ekipleri tarafından götürüldüğü Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ndeki ilk müdahalenin ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada ameliyata alınan köpeğin sağ arka ayağında şekillenen kırık, 'intramedullaer pin' tekniğiyle karşılıklı sabitlenerek tedavi edildi. Kısa sürede bacağında iyileşme gözlenen köpeğin tedavisi sürüyor.Ameliyatı gerçekleştiren HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hayvanseverler tarafından Osmaniye Belediyesi'ne ihbar edilen köpeğe, 5 gün boyunca operasyona hazırlamak amacıyla ilaç tedavisi uygulandığını kaydetti. Bacaktaki ödemin inmesinin ardından operasyona başlanıldığını kaydeden Laçinbala, "Çektiğimiz röntgen filminde sağ femur kemiğinde oblik bir kırık vardı. 3 saat süren operasyonla içerideki hematomları dışarıya çıkarttıktan sonra kemik uçlarını 'intramedullaer pin' tekniğiyle karşılıklı sabitledik. 25 ip dikiş ile deri bütünlüğünü sağladığımız yara bütünlüğüne destek amaçlı olarak da medikal tel zımbalar uyguladığımız canımızın tedavisi devam ediyor" dedi.


Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı
Otomobilin çarptığı köpek sokak köpeği, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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