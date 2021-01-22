Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 54 ABU 421 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Kimliği belirlenemeyen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR