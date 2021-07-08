Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü
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Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü

Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, öldü.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, öldü.

Kahta-Gerger karayolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sırtlanın telef olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. 


Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Kurt

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