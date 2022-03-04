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Otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapaklarını çalan şüpheli böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapaklarını çalan şüpheli böyle görüntülendi

Bursa'da gece saatlerinde otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapağını çalarak kayıplara karışan şüpheli, kameralar tarafından görüntülendi.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'da gece saatlerinde otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapağını çalarak kayıplara karışan şüpheli, kameralar tarafından görüntülendi. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertan Sokak üzerine otomobili ile gelen şüpheli, sokak üzerindeki rögar kapağının yanına aracını park ederek araçtan indi. Burada çevreyi kolaçan eden şüpheli, yağmur suyu rögar kapağını sökerek aracına koydu. Hızla uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı. Çevredeki güvenlik kameralarını takibe alan Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin S.K. olduğu öğrenilen şüphelinin adresini tespit etti. S.K. evinde gözaltına alınırken, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Otomobili ile sokak üzerindeki rögar kapaklarını çalan şüpheli böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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