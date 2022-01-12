OTOMOBİLİ DERE YATAĞINDA KALAN SÜRÜCÜ AKINTIYA KAPILIP ÖLÜMDEN DÖNDÜ

MERSİN'de dere yatağını geçerken suya saplanan otomobilini kurtarmak isteyen sürücü Gökmen Baş, dengesini kaybedip düşerek akıntıya kapıldı. Bir süre sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtulan Baş'ın yaşadıkları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Dün merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde bulunan Deliçay deresini 34 CHJ 206 plakalı otomobiliyle geçmek isteyen Gökmen Baş akıntı nedeniyle mahsur kaldı. Karşıya geçemeyen sürücü, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına yardımcı olmak isteyen Baş, dengesini kaybedip suya düştü. Sudan çıkmaya çalışan Baş, akıntının etkisiyle sürüklendi. Baş, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Araç ise itfaiye ekiplerince çekilerek güvenli bölgeye alındı. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.