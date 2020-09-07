Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

07.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:12

Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi İsmet Atlı Bulvarı'nda Gökhan Yıldırımer yönetimindeki 34 COD 121 plakalı otomobil ile Abdullah Özgün idaresindeki 01 EGC 19 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Özgün yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Yıldırımer ise ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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