Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular (3)
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Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular (3)

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE PARA CEZASIErzincan'da, otomobile bağladığı atı trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce koşturan Berat Avcil'e emniyetten sonra bir ceza da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulandı.

Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular (3)
22.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:18

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE PARA CEZASI

Erzincan'da, otomobile bağladığı atı trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce koşturan Berat Avcil'e emniyetten sonra bir ceza da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulandı. Avcil'e 'hayvan refahını ihlal' suçundan 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36'ncı maddesinin G fıkrası gereğince 268 TL idari para cezası kesildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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