OTOMOBİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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OTOMOBİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

SAMSUN'da kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yağbasan (39) hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yağbasan (39) hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraladığı otomobille seyir halinde bulunan Mustafa Yağbasan, Eskişehir Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah selerini duyan ve Yağbasan'ı kanlar içinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasına 3 kurşun isabet eden Yağbasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağbasan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

OTOMOBİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

OTOMOBİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

OTOMOBİLDE SEYİR HALİNDEYKEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, İlkadım, Polis, Güncel, Haber

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