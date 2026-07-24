Mercedes-Benz CLA L: Teknik Üstünlüklere Rağmen Tüketici İlgisi Yok
Mercedes CLA L, yeni MMA platformu, 800 volt mimari ve Seviye 2+ sürüş teknolojileri gibi gelişmiş özelliklere sahip olmasına rağmen, 866 km menzile karşın tüketicinin ilgisini çekemedi.
Mercedes CLA L, yeni MMA platformu, 800 volt mimari, MB. OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojileriyle oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip.
Çin test standartlarına göre 866 km'ye varan menzil ve uzun aks mesafesine rağmen bu donanımlar tüketicinin ilgisini çekmeye yetmedi.
Kaynak: Haber Merkezi