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Mercedes-Benz CLA L: Teknik Üstünlüklere Rağmen Tüketici İlgisi Yok

Mercedes-Benz CLA L: Teknik Üstünlüklere Rağmen Tüketici İlgisi Yok
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Mercedes CLA L, yeni MMA platformu, 800 volt mimari ve Seviye 2+ sürüş teknolojileri gibi gelişmiş özelliklere sahip olmasına rağmen, 866 km menzile karşın tüketicinin ilgisini çekemedi.

Mercedes CLA L, yeni MMA platformu, 800 volt mimari, MB. OS işletim sistemi ve Seviye 2+ sürüş destek teknolojileriyle oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip.

Çin test standartlarına göre 866 km'ye varan menzil ve uzun aks mesafesine rağmen bu donanımlar tüketicinin ilgisini çekmeye yetmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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