Volkswagen'den 50 bin kişilik işgücü azaltımı onayı
Volkswagen'in denetim kurulu, rekabet gücünü artırmak amacıyla oybirliğiyle kapsamlı bir dönüşüm planını onayladı. Plan, yönetim dahil yaklaşık 50.000 kişilik işgücü azaltımını öngörüyor; şirket, kesinti detaylarını vermezken küresel rekabet baskısı, değişen talep ve teknolojik dönüşümü gerekçe gösterdi.
Volkswagen'in denetim kurulu Perşembe günü oybirliğiyle kapsamlı bir dönüşüm planını onayladı. Plan, yönetim pozisyonları dahil yaklaşık 50.000 kişilik işgücü azaltımını içerebileceği belirtiliyor. Otomobil üreticisi bu adımla rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 'Gelecek Planı', Volkswagen Grubu ve markalarını daha verimli, daha rekabetçi ve geleceğe daha iyi konumlandırılmış hale getirmek için tasarlandı. Volkswagen, mevcut programlara ek olarak küresel işgücü seviyelerinde daha fazla temel ayarlama yapılması gerektiğini vurguladı. Şirket, kesintilerin zamanlaması ve dağılımı hakkında ayrıntı vermezken, artan küresel rekabet baskısı, değişen talep kalıpları ve otomotiv endüstrisindeki teknolojik değişimi gerekçe gösterdi.