Toyota Corolla E110: Döneminde Beklenen İlgiyi Göremeyen Ancak Yıllar İçinde Değer Kazanan Model

Toyota Corolla denilince akla gelen sorunsuzluk ve dayanıklılık, E110 kasa için de geçerlidir ancak bu model 1997-2002 yıllarında beklenen satış başarısını yakalayamadı. Bunun nedenleri arasında selefi E100'ün yarattığı yüksek beklentiler, muhafazakâr tasarım tercihleri ve rakiplerin gerisinde kalması yer alıyor. E100'ün 'efsane kasa' olarak anılması, E110'dan büyük yenilikler beklenmesine yol açtı ancak Toyota daha güvenli bir çizgi izledi. Tasarım açısından E110, Volkswagen Golf, Opel Astra ve Honda Civic gibi modellerin modern ve dikkat çekici görünümlerinin gerisinde kaldı. Özellikle yuvarlak hatlı ön yüz, sade ve kimliksiz bulundu; bu eleştiriler üzerine makyaj operasyonuyla yenilendi. Performans konusunda da rakiplerinden geride kalan model, günlük kullanım için yeterli olsa da sürüş keyfi arayanları tatmin etmedi. Toyota'nın önceliği olan dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti, satış döneminde yeterince vurgulanamadı. Ancak yıllar geçtikçe E110'nun yüksek kilometrelere sorunsuz ulaşabildiği görüldü ve ikinci el piyasasında sadık bir kullanıcı kitlesi oluştu.

Böylece E110, yeni otomobil olarak hak ettiği ilgiyi görmese de uzun vadede güvenilirliği sayesinde değer kazanan modellerden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi