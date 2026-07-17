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Tesla'nın Evcil Hayvan Modunda Sıkışan Kadın Kurtarıldı

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ABD'de sıcak havalarda bir kadın, Tesla'nın 'evcil hayvan güvenli modu' nedeniyle araçta mahsur kaldı. Klima çalışmayınca iç sıcaklık 100 dereceye ulaştı. Polis, İspanyolca konuşan kadını çevrimiçi çeviri aracıyla kurtardı.

Salı akşamı sıcak havalarda, bir kadın Tesla'nın 'evcil hayvan güvenli modu' nedeniyle araçta mahsur kaldı. Görgü tanıkları durumu fark edip 911'i aradı. Kitsap County şerif yardımcıları olay yerine geldiğinde, kadın yalnızca İspanyolca konuşuyordu ve çevrimiçi çeviri aracıyla iletişim kurdular.

Kadın, torununun yakındaki bir binada iş yaparken kendisinin araçta kaldığını söyledi. 'Evcil hayvan güvenli modu' klimayı çalıştırıp kapıların içeriden açılmasını engelliyor ancak klima çalışmıyordu. Kadın bir saatten fazla araçta kaldı ve iç sıcaklık 100 dereceye ulaştı. Yardımcılar torunu bularak kadını kurtardı. Olay Yetişkin Koruma Hizmetleri'ne bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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