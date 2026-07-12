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Subaru, Manuel Şanzımanı Geri Getiriyor

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Subaru, elektrikli araç geçişini sürdürürken geleneksel sürüş tutkunları için 6 ileri manuel şanzımanını yeniden üretmeye başlıyor. TY85 kodlu şanzıman, yüksek tork uyumlu olup 2027'ye kadar Japonya'da üç modelde sunulacak.

Subaru, elektrikli araç geçişini sürdürürken geleneksel sürüş tutkunlarını hedefleyen bir adım attı. Şirket, 6 ileri manuel şanzımanını yeniden üretim bandına taşıyor. Hazirandaki dayanıklılık şampiyonasında duyurulan karar, markanın mekanik sürüş hissini koruma kararlılığını gösteriyor.

TY85 kodlu manuel şanzıman, yüksek tork uyumlu olarak tasarlandı ve ilk kez 2000 yılındaki Impreza WRX STI'da kullanıldı. Şirket, 2027'ye kadar Japonya'da üç modelde manuel vites seçeneği sunmayı planlıyor.

Subaru yöneticisi Tomoaki Emori, küresel emisyon standartlarının manuel vites projelerini askıya aldığını, ancak yeni mühendislik yatırımlarıyla engellerin aşılacağını belirtti. Elektrifikasyon takviminden taviz vermeyen Subaru, 2030'da satışların yarısını elektrikli yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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