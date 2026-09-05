Araç maliyetinde elektronik bileşenlerin payı 2030'da yüzde 50-55'e çıkacak

BCG-ACMA raporuna göre, elektronik bileşenler bir otomobilin maliyetinin 2030 yılına kadar yüzde 50-55'ini oluşturacak. Bu oran 2020'de yüzde 30-35 seviyesindeydi. Rapor, ister içten yanmalı ister elektrikli olsun tüm araçların giderek daha elektronik hale geldiğini ve bunun otomotiv yedek parça sektörünü yeniden şekillendirdiğini vurguluyor.

Hindistan'ın elektrikli ve elektronik bileşenler segmenti şu anda toplam bileşen arzının yalnızca yüzde 12'sini karşılıyor. Rapor, sensörler, elektronik kontrol üniteleri, güç elektroniği, ADAS, bağlanabilirlik ve batarya yönetim sistemleri gibi alanlarda yerli tedarikçiler için önemli bir yerelleştirme fırsatı olduğunu belirtiyor.

Premiumlaşma, elektrifikasyon ve güvenlik gereksinimleri yeni bileşen havuzları oluştururken, tedarikçilerin teknoloji ve Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapması gerektiği ifade ediliyor. Elektroniğin araç değerindeki payının artmasıyla Hintli tedarikçilerin bu teknolojileri geliştirme yeteneği gelecek büyüme için kritik görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi