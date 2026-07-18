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Motosiklet Güvenliği İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlandı

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Türkiye'de motosiklet sayısı 7,3 milyona ulaşırken, kazaların yarısı motosikletlerden kaynaklandı. Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı hazırlandı. Plan kapsamında özel bekleme alanları, şerit paylaşımı, güvenlik ekipmanı teşviki ve denetimler yer alıyor.

Türkiye'de motosiklet sayısı son yıllarda hızla artarak 7,3 milyona ulaştı. 2026 yılı itibarıyla toplam taşıtların yüzde 21,3'ünü oluşturan motosikletlerin karıştığı kazalar da artış gösterdi. Bu yılın ilk yarısında meydana gelen 138 bin 833 trafik kazasının yaklaşık yarısı motosikletlerle ilgili oldu. Bu durum üzerine Bakan Çiftçi'nin talimatıyla '2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı' hazırlandı.

Plan kapsamında, kavşaklarda motosikletler için özel bekleme alanları oluşturulması, şerit paylaşımı uygulamasının pilot bölgelerde test edilmesi, reflektif ekipman kullanımının teşvik edilmesi, ABS gibi güvenlik teknolojileri hakkında farkındalık çalışmaları ve mevzuata aykırı modifikasyonların denetimi gibi önlemler yer alıyor. Ayrıca sürücü eğitimleri ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürü yaygınlaştırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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