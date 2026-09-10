Mitsubishi Eclipse Cross'a yeni batarya ve daha hızlı şarj güncellemesi

Mitsubishi, Avrupa'da satılan yüzde 100 elektrikli kompakt SUV'u Eclipse Cross için batarya ve teknik güncelleme duyurdu. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda geliştirilen araç, Renault Scénic E-Tech temel alıyor ve yeni bataryalarla daha hızlı şarj ile daha uzun menzil sunuyor.

Giriş versiyonuna 67 kWsa LFP batarya eklendi. Hücreden pakete mimarisine dayanan bu batarya, WLTP'ye göre 472 km menzil sağlıyor. Üst versiyonda ise 87 kWsa NMC bataryanın yerini 89 kWsa NMC aldı; maksimum menzil 635 km'den 650 km'ye çıktı. Motor gücü değişmedi; her iki seçenekte de önden çekişli 160 kW (214 hp) elektrik motoru var.

Şarj tarafında da iyileştirme yapıldı. Renault'nun RG Medium 1.0 platformunu kullanan Eclipse Cross'ta LFP batarya 165 kW DC ile yüzde 15'ten yüzde 80'e yaklaşık 24 dakikada ulaşıyor. 89 kWsa NMC versiyonda 150 kW DC korunurken, yüzde 15-80 şarj süresi 28 dakikaya indi; bu eski bataryaya göre yaklaşık 9 dakika kazanç demek.

Yeni bataryalı modellerin fiyatı henüz açıklanmadı. Mevcut Eclipse Cross Almanya'da başlangıç paketiyle 43.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi