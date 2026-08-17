Mercedes 190 E 2.3-16'nın Rekor Kıran Dayanıklılık Testi

Mercedes'in kompakt sınıftaki modeli 190 E 2.3-16, seri üretimden önce zorlu bir dayanıklılık testinden geçirildi. Ağustos 1983'te üç prototip, İtalya'nın Nardò pistinde günlerce test edildi. Amaç yeni modelin yüksek performansının yanı sıra motor ve mekanik parçaların uzun süre yüksek hızda nasıl çalıştığını görmekti.

Testte 50 bin kilometrelik mesafe 201 saat 39 dakika 43 saniyede tamamlandı. Bu, ortalama 247,9 km/s hıza denk geliyor ve FIA dünya rekorlarına girdi. Testte 18 sürücü görev aldı, yaklaşık 2,5 saatlik vardiyalarla direksiyona geçti. Yakıt ikmalleri ve planlı bakımlar yapıldı; lastikler, yağ ve filtreler düzenli olarak değiştirildi.

Nardò'daki sürüşte yalnızca 50 bin kilometrede değil, farklı mesafelerde de rekorlar kırıldı. En dikkat çekici olan, sekiz gün boyunca 248 km/s yakınında ortalama hızın korunmasıydı. Bu test, Mercedes'in dayanıklılığa verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnek olarak hafızalarda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi