Çorlu'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Kaza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Ergene Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Barış Yaşar (19) yönetimindeki 59 ALT 891 plakalı otomobilinin önüne aniden köpek çıkması üzerine sürücü manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil sağlı sollu bariyerlere çarparak yaklaşık 60 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yaşar, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü Barış Yaşar, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı