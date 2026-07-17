Hindistan İlk Hidrojenle Çalışan Trenini Hizmete Soktu

Başbakan Narendra Modi, Hindistan'ın ilk hidrojenle çalışan trenini hizmete soktu. Tren, Kuzey Demiryolu'na bağlı Haryana'daki 89 km'lik Jind-Sonipat hattında çalışacak. Hindistan'da ilk kez hidrojen yakıt hücresi teknolojisi kullanılacak. Teknoloji, elektrik üretmek için hidrojen yakıt hücrelerini kullanarak dizel trenlere temiz bir alternatif sunuyor. Proje ayrıca hidrojen depolama ve yakıt ikmal tesislerini de içeriyor.

Pilot proje olarak geliştirilen tren, hidrojen teknolojisini test edecek ve çevre dostu demiryolu seyahati için gelecek planlarını destekleyecek. Tren 10 vagondan oluşuyor, 1200 kW hidrojen yakıt hücresi tahrik sistemine sahip, maksimum 75 km/s hızla çalışıyor ve yaklaşık 2.600 yolcu kapasiteli. Jind Junction, Gohana Junction ve Sonipat arasında sefer yapacak.

Hindistan bu adımla Almanya, Japonya, Çin ve ABD gibi hidrojenle çalışan trenlere sahip seçkin ülkeler grubuna katıldı. Almanya, 2022'de 1.175 km yakıt ikmali yapmadan giden ilk hidrojen yolcu trenini kullanmıştı. Japonya 2027'ye kadar ilk hidrojen hibrit trenini, ABD ise 2024'te Kaliforniya'da ilk hidrojen trenini tanıttı.

Kaynak: Haber Merkezi