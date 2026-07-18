EV Hızlı Şarj Deneyiminde Büyük İyileşme

Yakın zamanda yapılan bir AAA anketi, potansiyel EV alıcılarının yarısından fazlasının kamuya açık şarj altyapısı konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Ancak son yıllarda hızlı şarjda büyük iyileştirmeler yaşandı. Yazar, 2023'teki sorunlu bir yolculuğun ardından bir 'şarj haklar bildirgesi' yayınlamıştı; şimdi ise 600 millik bir Montreal yolculuğunda neredeyse kusursuz bir deneyim yaşadı.

ABRP uygulaması sayesinde planlanan şarj durakları sorunsuz işledi. Rivian ve Circuit Électrique istasyonlarında yaşanan tek sorun, bir kart okuyucunun arızalanmasıydı. Her şarj yaklaşık 20 dakika sürdü ve molalarla birleşti. Üç yıl önce ise aynı araçla Maine'e yapılan yolculukta şarj cihazı arızaları ve müşteri hizmetlerine üç kez başvurulması gerekmişti.

2023'ten bu yana ABD'deki DC hızlı şarj cihazı sayısı iki katına çıktı ve güvenilirlik endeksi 10 puan arttı. Tesla ağı liderliğini sürdürürken diğer ağlar da hızla genişliyor. Boşluklar ve arızalar hala olsa da, genel iyileşme dikkat çekici. Yazar, şüphecilerin bu gelişmeleri görmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi