Haberler

EV Hızlı Şarj Deneyiminde Büyük İyileşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir AAA anketine göre potansiyel EV alıcılarının yarısından fazlası kamuya açık şarj altyapısından endişeli. Ancak son yıllarda hızlı şarjda büyük iyileşme yaşandı. Yazar, 2023'teki sorunlu yolculuğun ardından 2024'teki 600 millik Montreal yolculuğunda neredeyse kusursuz bir deneyim yaşadı. ABD'de DC hızlı şarj cihazı sayısı iki katına çıktı, güvenilirlik arttı.

Yakın zamanda yapılan bir AAA anketi, potansiyel EV alıcılarının yarısından fazlasının kamuya açık şarj altyapısı konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Ancak son yıllarda hızlı şarjda büyük iyileştirmeler yaşandı. Yazar, 2023'teki sorunlu bir yolculuğun ardından bir 'şarj haklar bildirgesi' yayınlamıştı; şimdi ise 600 millik bir Montreal yolculuğunda neredeyse kusursuz bir deneyim yaşadı.

ABRP uygulaması sayesinde planlanan şarj durakları sorunsuz işledi. Rivian ve Circuit Électrique istasyonlarında yaşanan tek sorun, bir kart okuyucunun arızalanmasıydı. Her şarj yaklaşık 20 dakika sürdü ve molalarla birleşti. Üç yıl önce ise aynı araçla Maine'e yapılan yolculukta şarj cihazı arızaları ve müşteri hizmetlerine üç kez başvurulması gerekmişti.

2023'ten bu yana ABD'deki DC hızlı şarj cihazı sayısı iki katına çıktı ve güvenilirlik endeksi 10 puan arttı. Tesla ağı liderliğini sürdürürken diğer ağlar da hızla genişliyor. Boşluklar ve arızalar hala olsa da, genel iyileşme dikkat çekici. Yazar, şüphecilerin bu gelişmeleri görmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Bakan Çiftçi: Sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i barınaklarda

Süreç hızlı ilerliyor! Son veriler açıklandı
Eskişehir'de hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

Hamamda korkunç manzara! Hastanede hayatını kaybetti
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Hatay'da 14 yıllık sır çözüldü: Acımasızca öldürülen Selbi Uygur'un kemikleri portakal bahçesinde bulundu

14 yıllık sır çözüldü! Kayıp gelinin korkunç sonu ortaya çıktı