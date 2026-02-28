Düzce'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü, hastaneye kaldırıldı ve jandarma soruşturma başlattı.
DÜZCE'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, aksam saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri çıkışında meydana geldi. İsmail Ş.'nin kontrolünü kaybettiği 81 ACL 286 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı