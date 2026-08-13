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Elektrikli araç satışları rekor kırdı

Elektrikli araç satışları rekor kırdı
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Temmuzda dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısı 1,85 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 9 artış gösterdi. Ocak-temmuz döneminde ise toplam satışlar 11,5 milyon adet oldu.

Dünya genelinde elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor. Temmuz ayında satılan elektrikli araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1,85 milyon adet olarak kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise toplam elektrikli araç satışları 11,5 milyona ulaştı. Bu rakam, elektrikli araçlara olan talebin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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