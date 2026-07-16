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Dubai'de kamyon güvenliği için yaz kampanyası başlatıldı

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Dubai Yollar ve Ulaşım Kurumu (RTA), Dubai Polisi iş birliğiyle kamyon güvenliğini artırmak amacıyla yaz boyunca sürecek bir bilinçlendirme kampanyası başlattı. Kampanyada sürücülere yönelik atölye çalışmaları, yol kenarı etkinlikleri ve güvenlik kılavuzları dağıtılıyor.

Dubai Yollar ve Ulaşım Kurumu (RTA), Dubai Polisi ile ortaklaşa kamyon güvenliğini artırmak için bir yaz bilinçlendirme kampanyası başlattı. Ağustos ayına kadar sürecek kampanya kapsamında, sürücülere yönelik atölye çalışmaları, yol kenarı etkinlikleri ve güvenlik kılavuzlarının dağıtımı yapılıyor.

Kampanya, Emirates Yolu ve Muhammed bin Zayed Yolu gibi ana arterlerdeki kamyon dinlenme alanlarında gerçekleştiriliyor. Sürücülere düzenli araç kontrolleri, trafik kurallarına uyma ve yolda durmaktan kaçınma gibi uyarılar yapılırken, acil durumlarda 901'i aramaları tavsiye ediliyor. Ayrıca, RTA'nın üç dildeki Kamyon Güvenliği El Kitabı tanıtılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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