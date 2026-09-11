Dört mevsim lastikler her koşulda aynı performansı sunmuyor

Dört mevsim lastikler, yıl boyunca tek bir lastik seti kullanmak isteyen sürücüler için pratik bir seçenek olabilir. Ancak isimlerinin düşündürdüğü gibi her koşulda aynı performansı verdikleri söylenemez. Bu lastiklerin en büyük avantajı farklı hava şartlarına uyum sağlamalarıdır; fakat bu, belirli bir mevsimde uzmanlaşmadıkları anlamına da gelir. Yaz lastikleri sıcak havalarda yol tutuşu ve sürüş hakimiyetinde daha yüksek performans sunabilirken, dört mevsim lastikler bu seviyeye her zaman ulaşamaz.

Kış koşullarında fark daha belirginleşebilir. Özellikle yoğun kar, donan yağmur ve gizli buzlanma gibi zorlu koşullarda çekiş gücü, özel kış lastiklerinin gerisinde kalabilir. Ayrıca tüm dört mevsim lastikler aynı karaktere sahip değildir. Bazı modeller soğuk hava ve karlı yollar için geliştirilirken, bazıları yılın daha ılıman üç mevsimindeki performansa ağırlık verir. Bu nedenle sert kış koşullarında araç kullanacak sürücüler yalnızca dört mevsim ibaresine güvenerek seçim yapmamalıdır.

Aynı lastik setinin kesintisiz kullanılması aşınmayı da hızlandırabilir. Sürekli kullanılan tipik bir dört mevsim lastik takımının yaklaşık üç yıl civarında kullanım ömrüne ulaşabileceği, bunun da yalnızca iki kış sonrasında yeni bir set ihtiyacını gündeme getirebileceği belirtiliyor. Kış aylarında ayrı bir lastik takımı kullanmak ise dört mevsim lastiklerin üzerindeki yükü azaltabilir. Böylece hem kış lastiklerinin hem de diğer setin kullanım süresi uzayabilir.

Bu noktada kullanım şartları belirleyicidir. Ilıman iklime sahip, sert kışların nadir görüldüğü bölgelerde dört mevsim lastikler günlük sürüş için yeterli performans sunabilir. Genellikle daha uygun fiyatlı olmaları ve iyi aşınma değerlerine sahip modellerin bulunması, uzun vadeli maliyet açısından avantaj sağlayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi