Haberler

BMW'nin Elektrikli Stratejisinde Köklü Değişim: i4 Üretimi Sona Eriyor

BMW'nin Elektrikli Stratejisinde Köklü Değişim: i4 Üretimi Sona Eriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, elektrikli i4 modelinin üretimini 2027'de durduracak. Neue Klasse mimarisiyle coupe, cabrio ve station wagon modelleri gelecek.

Alman otomotiv üreticisi BMW, elektrikli araç stratejisinde köklü bir değişime gidiyor. Şirket, 2021'den bu yana üretimde olan elektrikli i4 modelinin üretimini 2027 yılında sonlandıracak. BMWBLOG'a göre üretim, pazara göre değişmekle birlikte en geç 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen duracak. BMW'nin ürün yöneticisi Bernd Körber, yeni nesil i3'ün teknik açıdan i4'ün yerini alacağını belirtmişti.

BMW, i4'ün ardından aynı gövde tipine sahip yeni bir Gran Coupe yerine farklı bir strateji izleyecek. Neue Klasse mimarisini temel alan tamamen elektrikli coupe ve cabrio modeller planlanıyor. Almanya'da test edilen araçlar, elektrikli cabrio modelinin geliştirme çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor. Yeni modellerin daha sportif bir karakter taşıması bekleniyor.

BMW ayrıca station wagon segmenti için tamamen elektrikli i3 Touring üzerinde çalışıyor. 2027 ortalarında yollara çıkması beklenen i3 Touring, geniş iç hacmi ve elektrikli altyapısıyla öne çıkacak. Böylece BMW, i4'ün üretiminin bitmesinin ardından elektrikli gamı farklı gövde tipleriyle genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü

Rize'de tek gol var! Takımın yıldızı kendi kalesine attı, kaybettiler
Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama

Batman'da, Kürtçe konuştuğu için darbedildi iddiasına valilikten cevap
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar