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Apple Haritalar Ford'un Yeni EV Platformuna Entegre Ediliyor

Apple Haritalar Ford'un Yeni EV Platformuna Entegre Ediliyor
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Apple ve Ford, Apple Haritalar'ı Ford'un yeni Evrensel Elektrikli Araç Platformu'na entegre edeceklerini duyurdu. Entegrasyon, doğal dil yön tarifleri, gerçek zamanlı trafik ve akıllı EV rota planlaması sunacak. Ford'un 30.000 dolarlık elektrikli kamyoneti 2027'de çıkacak. Ayrıca Ford, BlueCruise sistemini geliştirmek için Apple Haritalar verilerini kullanacak.

Apple ve Ford, Apple Haritalar'ın Ford'un yeni Evrensel Elektrikli Araç (UEV) Platformuna entegre edileceğini duyurdu. Bu entegrasyon, sürücülere doğal dil yön tarifleri, gerçek zamanlı trafik bilgisi ve akıllı EV rota planlaması gibi özellikler sunacak. Ford'un 2027'de piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli kamyonetin başlangıç fiyatı 30.000 dolar olacak.

Ford'un otonom sürüş yan kuruluşu Latitude AI, bu platform için gelişmiş sürüş sistemleri geliştiriyor. Ayrıca Ford, BlueCruise eller serbest otoyol sürüş sistemini iyileştirmek için Apple Haritalar'dan yol verilerini kullanacak. Bu hamle, otomotiv sektöründe teknoloji şirketleriyle işbirliği konusundaki isteksizliğe rağmen gerçekleşiyor; birçok üretici kendi yazılım sistemlerini geliştirmeyi tercih ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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