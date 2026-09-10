Haberler

Ağır Ticari Araçlar İçin Elektrikli Şarj Yol Haritası Hazırlanıyor

Ağır Ticari Araçlar İçin Elektrikli Şarj Yol Haritası Hazırlanıyor
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, elektrikli araç altyapısını genişletiyor; ağır ticari araçlara yönelik yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal plan 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak.

Türkiye, ulaşımda yeşil dönüşümü hızlandırmak için elektrikli araç altyapısı çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda ağır ticari araçların elektrikliye geçişini destekleyecek yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal bir yol haritası hazırlanıyor.

Toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının artırılması, Türkiye'nin sıfır emisyon hedefleri arasında yer alacak. Ürünlerin tüketiciye ulaşması sırasında emisyonları azaltmak için elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçlara yönelik şarj altyapısı güçlendirilecek. Ulusal planla yüksek kaliteli şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması ve ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'ne göre, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta daha çok kullanılmasını sağlayacak yol haritasının 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. Planla akıllı ulaşım altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracak genel şarj ağı ülke çapında büyütülecek.

Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı da tamamlanarak uygulamaya alınacak. Stratejiyle elektrikli ulaşım, akıllı ulaşım sistemleri, emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik politikaları birlikte yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu
İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti

İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti
Korkulan oldu! Brent petrol yeniden kritik sınırı aştı

Korkulan oldu! Brent petrol yeniden kritik sınırı aştı
Müge Anlı'da tansiyon tavan yaptı! Aylardır kayıp olan 15 yaşındaki kız için annesi feryat etti

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı
Fransa'dan Infantino'ya soğuk duş

''Dost kazığı'' diye buna derler
Galatasaray'da acı tablo

Taraftar çıldırmasın da ne yapsın? İşte Galatasaray'ın acı gerçeği
Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü

Sivil gemide can pazarı: Karadeniz'deki saldırı komşuyu yasa boğdu