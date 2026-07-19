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Hammersmith Köprüsü için Otonom Pod Önerisi

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2019'da çatlaklar nedeniyle motorlu taşıtlara kapatılan Hammersmith-Barnes köprüsü için otonom elektrikli pod sistemi önerildi. Transport for London ise planı olmadığını açıkladı.

Hammersmith ile Barnes arasındaki 139 yıllık köprü, 2019'da ayaklarında çatlaklar oluşunca motorlu taşıtlara kapatıldı. Şu anda sadece bisikletliler ve yayalar geçebiliyor. Bir konsey raporu, köprünün motorlu trafiğe güvenli hale getirilmesinin neredeyse yeni bir köprü inşası gerektireceğini ortaya koydu.

Barnes and Hammersmith Electric Light Transit (BHELT) adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, köprüde hafif otonom elektrikli podların işletilmesi fikrini geliştiriyor. Podlar sekiz koltuk ve altı ayakta yolcu kapasitesine sahip, tekerlekli sandalye için alan bulunuyor. Saatte maksimum 15 mil hızla hareket ediyorlar. BHELT, başlangıçta Hammersmith ulaşım merkezinden Barnes tarafına bir servis öneriyor.

Transport for London, bu podların veya genel olarak sürücüsüz otobüslerin ağında kullanılması için planı olmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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