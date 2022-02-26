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Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı Muratlı-Tekirdağ yolunda takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ - Muratlı- Tekirdağ yolunda takla atan araçtaki sürücü yaralandı.

Olay, Muratlı- Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayhan K. sevk ve idaresindeki 59 NG 195 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak önce köprünün demir korkuluklarına, oradan da taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan K. olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bölgeye jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde yol güvenliğini sağlayıp, yolu tek şeride düşürdü. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

Yoldan çıkıp taklalar atan aracın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - 3. Sayfa

Jandarma, Tekirdağ, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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