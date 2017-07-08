Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bengü yaylasındaki şenliklerine giden Ali Bedir idaresindeki 16 ND 328 plakalı otomobil, yayla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada Batuhan Bedir (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Hüseyin Bedir (55), Hasine Bedir (54), Arife Bedir (38), Sema Bedir (18), ve Alperen Bedir (4) yaralandı.
Yaralılar Alaçam ve Bafra'daki hastanelere kaldırıldı.